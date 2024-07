Polícia Militar apreende 1,2 tonelada de maconha no Paraná

Policiais militares apreenderam mais de 1,2 tonelada de maconha em Douradina, no Noroeste do Estado, na noite desta segunda-feira (22). Segundo a polícia, durante patrulhamento no município de Ivaté foi avistada uma caminhonete com a suspensão baixa. Após voz de abordagem, o condutor disparou em fuga, iniciando uma perseguição que se estendeu até o município de Douradina, quando o motorista parou.

Dentro do veículo foram apreendidos diversos tabletes de maconha, totalizando 1.282 quilos da droga. A caminhonete estava com a placa adulterada e, após investigação policial, foi descoberto que o carro original estava com alerta de furto.

O suspeito foi preso em flagrante e em depoimento declarou que receberia R$ 10 mil pelo transporte. Ele, a droga e o carro foram encaminhados para a 7ª Subdivisão Policial de Umuarama para os procedimentos cabíveis.

COMBATE AO TRÁFICO – Apenas no primeiro semestre de 2024, as forças de segurança do Paraná apreenderam 221,3 toneladas de maconha no Estado, 17,27% a mais em comparação com o mesmo período de 2023.Dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) indicam ainda crescimento no volume de apreensões de cocaína (60%) e crack (89%) no primeiro semestre de 2024.

FONTE: AEN