Polícia Federal faz operação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes

TRÂNSITO

Vídeo mostra grave acidente que tirou a vida de motociclista na BR-277

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato do acidente que tirou a vida de Marcos Dobrovalski, de 49 anos, na manhã desta quinta-feira (19), no quilômetro 627 da BR-277 em Céu Azul. A vítima pilotava uma motocicleta que colidiu de frente com um caminhão. Assista abaixo: De acordo com as imagens, o […]