Polícia Federal de Cascavel deflagra Operação Mercado de dados

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Mercado de dados, com o objetivo de desarticular organização criminosa (Orcrim) estabelecida nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Alagoas e especializada na obtenção fraudulenta de dados de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Nacional (INSS) para posterior venda a terceiros interessados em simplesmente consultar esses dados ou usá-los para fins criminosos (por exemplo, contratação indevida de empréstimos consignados e saques irregulares de benefícios previdenciários).

As investigações, iniciadas em setembro de 2023, revelaram que a organização criminosa era composta por hackers que faziam uso de técnicas avançadas de invasão cibernética e conseguiam ingressar diretamente no banco de dados do INSS, servidores da referida autarquia federal que comercializavam as respectivas credenciais de acesso aos sistemas, e indivíduos que comercializavam os dados dos beneficiários para quaisquer interessados.

Policiais Federais saíram às ruas para cumprir 29 mandados de busca e 18 mandados de prisão preventiva nos Estados de SP, MG, MS, AL, PA, GO, DF, PR e BA.

Dentre os alvos dos mandados, um deles é um harcker que já fora investigado pela Polícia Federal e é reputado um dos mais habilidosos invasores de sistemas informatizados. Apurou-se que ele conseguia burlar o método de login com autenticação multifator, alterar os níveis de acesso das credenciais dos servidores do INSS e até mesmo fazer uso do certificado digital desses servidores. Também foram alvos da operação 3 servidores e 1 estagiário do INSS.