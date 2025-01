Polícia Civil reforça efetivo com a posse de 103 novos policiais

Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou nesta sexta-feira (10) a solenidade de posse de 103 novos servidores contratados para compor o efetivo da instituição. São mais 88 agentes de polícia judiciária, 10 delegados de polícia e cinco papiloscopistas aprovados no concurso público. O certame ocorreu em 2021 e a convocação no final de 2024. O evento de posse aconteceu no auditório do Batalhão de Patrulha Escolar da Polícia Militar, em Curitiba.

Os novos policiais civis vão reforçar a segurança pública do Estado e dar mais agilidade e eficiência aos serviços prestados pela PCPR à população. Entre as atividades desempenhadas pelos novos policiais estão a investigação de crimes, direção de delegacias, interlocução com o Poder Judiciário, lavraturas de flagrantes, execução de operações policiais, condução de inquéritos e realização de perícias papiloscópicas em objetos e cenas de crimes. Com esse reforço, a expectativa é de respostas muito mais rápidas à sociedade.

O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, afirmou que a chegada dos novos servidores é um momento importante para a instituição. Ele também falou sobre os desafios que aguardam os novos profissionais.