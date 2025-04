Polícia Civil conclui inquérito sobre clínica investigada por crimes graves em Cascavel

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, por meio do 1.º Distrito Policial de Cascavel, concluiu no último dia 10 de abril o segundo inquérito policial que investiga supostas irregularidades cometidas por uma clínica localizada na cidade. A investigação é parte de um trabalho contínuo realizado pela corporação para apurar a conduta dos responsáveis legais pela unidade de saúde.

Ministério Público

Ontem (16), o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da 9.ª Promotoria de Justiça de Cascavel, formalizou denúncia criminal contra dois investigados: um farmacêutico e uma médica. Eles foram denunciados por crimes que incluem estelionato e lesão corporal de natureza gravíssima, em um contexto de prestação de serviços de saúde sem respaldo legal.

Segundo a denúncia, o farmacêutico responderá pelos crimes de estelionato, lesão corporal de natureza gravíssima, exercício ilegal da medicina e coação no curso do processo, todos na forma do concurso material, ou seja, considerados de forma acumulativa.

Já a médica foi denunciada por estelionato e lesão corporal de natureza gravíssima por omissão, também com base na atuação conjunta com o farmacêutico e na forma do concurso material.