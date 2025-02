Polícia Civil apreende nove armas e grande quantidade de munições no Paraná

Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu, nesta quarta-feira (5), nove armas e grande quantidade de munições de diversos calibres durante uma operação realizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A ação foi desencadeada após uma denúncia que levou os policiais até um imóvel desabitado. No local, com o consentimento da pessoa que detém a posse do imóvel, foi realizada a busca e apreensão do material.

Durante a operação, foi encontrada uma pistola calibre .380 com três carregadores, quatro revólveres calibre .38, um rifle, três espingardas e uma pistola de ar comprimido. Além das armas, foram apreendidas munições de calibres 22, 32, 36 e .380.

Conforme o delegado da PCPR, Glaison Lima, a polícia segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do armazenamento das armas e munições no imóvel.