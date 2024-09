PF apreende R$ 65 mil e contrabando em ação no Sudoeste

TRAGÉDIA

Teto de Santuário desaba e duas pessoas morrem; 22 ficam feridas

O teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife-PE, desabou na tarde desta sexta-feira (30) e tirou a vida de duas pessoas. Outras 22 vítimas ficaram feridas. Foram mobilizados ao local as equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil, Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML). Várias ambulâncias socorreram os […]