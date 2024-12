PC, PM e GM prendem oito durante operação contra o tráfico de drogas em Toledo

Toledo - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Guarda Municipal de Toledo, prendeu oito pessoas durante uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (19) com foco no combate ao tráfico de drogas no município.

As investigações identificaram duas associações criminosas atuantes no tráfico de crack e cocaína. Principalmente no Jardim Europa, que funcionava como base de comércio e consumo de drogas.

De acordo com o delegado Rodrigo Baptista Santos, oito pessoas foram presas durante a operação. A detenção ocorreu em cumprimento a mandados de prisão preventiva decretados pela 1ª Vara Criminal de Toledo.

“Entre os detidos estão homens e mulheres, a maioria com antecedentes criminais. Nas buscas, foram apreendidos celulares, um veículo e materiais relacionados ao tráfico”, explica.

O delegado Alexandre Macorin, chefe da Subdivisão Policial de Toledo, destacou que crimes de tráfico frequentemente estão associados a outros delitos. Como exemplo, furtos, receptação e até crimes contra a vida.