Pais de bebê que ingeriu entorpecente prestam depoimento à polícia

Os pais do um bebê de apenas um ano, que ingeriu entorpecente e precisou ser internado em estado grave, prestaram depoimento à polícia nesta segunda-feira (18). O caso aconteceu na noite de sábado (16). De acordo com a nota oficial da Polícia Civil, o menino foi imediatamente encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permanece internada em estado crítico.

As autoridades tomaram conhecimento do caso e iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido. Eles identificaram o pai, de 42 anos, e a mãe, de 32. A dupla deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa e omissão de socorro. Após serem ouvidos na delegacia, eles foram liberados provisoriamente, mediante decisão judicial.