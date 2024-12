Operação em conjunto da PRF com a PM/PR resulta na apreensão de 341 kg de maconha

ACONTECENDO NO OESTE Acontecendo no Oeste

Natal na Itaipu O espetáculo “Uma Noite Antes do Natal”, da Companhia Despertar, marca a abertura oficial do Natal da Itaipu 2024, nesta quarta-feira (11), no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu (PR). O início das festas natalinas seria no sábado (7), mas precisou ser adiado devido às fortes chuvas do fim de […]