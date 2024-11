Operação em Cascavel e Toledo prende 14 pessoas envolvidas com tráfico de drogas

OESTE – A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 14 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. As detenções ocorreram durante operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), em Toledo e Cascavel, no Oeste do Estado. Foram apreendidas drogas, armas, munições e dinheiro em espécie. Um indivíduo está foragido.

A operação é resultado de uma investigação de dez meses, em que foram identificados dois grupos criminosos envolvidos no comércio e distribuição de entorpecentes na região oeste do Paraná e em outros estados. O cumprimento dos mandados contaram com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Ao longo das investigações, mais de cinco toneladas de maconha foram apreendidas, demonstrando a gravidade do esquema criminoso.