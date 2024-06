Nove são presos em Operação da Polícia Federal em Cascavel e cidades do Oeste

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (17) a Operação Contraface, com o objetivo de desarticular organização criminosa (Orcrim) estabelecida em Cascavel/PR e Toledo/PR, dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes e armas de fogo.

Foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e 22 mandados de sequestro de bens e valores nas cidades de Cascavel/PR, Toledo/PR, Medianeira/PR, Erechim/RS e Florianópolis/SC, todos ele expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal Federal de Cascavel/PR. Nove pressoas foram presas até o momento.

Apurou-se que o grupo criminoso, capitaneado por empresários de Cascavel/PR e Toledo/PR: (i) importava maconha e pistolas do Paraguai; (ii) armazenava-as provisoriamente em depósitos diversos espalhados na região oeste do Paraná; (iii) adquiria veículos diversos, especialmente caminhões, para transportá-las; (iv) constituía empresas fictícias para figurar como proprietárias de tais veículos; (v) criava compartimentos ocultos nos automotores; (vi) simulava a venda dos veículos para os motoristas contratados para dirigi-los; (vi) transportava as armas e a droga para vários Estados do Brasil; e (vii) constituía contas bancárias tituladas por pessoas físicas e jurídicas interpostas para lavar o dinheiro obtido com suas práticas criminosas.

Ao longo das investigações, iniciadas em maio de 2023, foram apreendidos diversos carregamentos de entorpecentes e armas de fogo pertencentes ao grupo, totalizando aproximadamente 26 toneladas de maconha 8 pistolas. Também se identificou que, de 2021 até a presente data, a Orcrim teria movimentado ao menos R$ 14 milhões de origem criminosa.

Caso emblemático (“Operação Drake”):

Rio de Janeiro/ RJ – Em 19/10/2023, 4 agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro e um advogado foram presos na deflagração da “Operação Drake”, suspeitos de inicialmente escoltarem um caminhão frigorífico carregado com 16 toneladas de maconha, venderem a droga nele armazenada e, finalmente, liberarem o motorista que estava conduzindo o automotor. Referido caminhão pertencia ao grupo criminoso alvo da operação deflagrada hoje (“Operação Contraface”).

Fonte: PF