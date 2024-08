Motorista é preso por embriaguez após se envolver em grave acidente na BR-277

Ontem (25) por volta das 19h30, ocorreu um acidente de trânsito na BR-277, no km 535, trevo do município de Ibema (PR). Uma Saveiro, conduzida por um homem de 32 anos, com mais três passageiros, colidiu com um veículo Renalt Duster, ocupada por três pessoas.

Segundo a PRF, foram realizados os atendimentos no local e os feridos, duas adultas e duas crianças, apresentaram lesões graves sendo encaminhados para o Hospital Universitário de Cascavel.

O condutor da Saveiro, apresentava visíveis sinais de embriaguez, foi solicitado que realizasse o teste de etilômetro, o qual foi recusado, também não prestou demais informações pessoais ou em relação ao ocorrido.

Após atendimento médico, o motorista foi encaminhado para a Polícia Civil de Cascavel, sendo preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Fonte: PRF