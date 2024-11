Motorista denunciado por importunação sexual é condenado a prisão e perda do cargo

Em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do estado, o Judiciário acatou denúncia do Ministério Público do Paraná, apresentada por meio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, e condenou a 4 anos e 10 dias de reclusão, multa e à perda da função pública um servidor municipal pelo crime de importunação sexual.

Valendo-se do cargo de motorista do Município ele atacou uma menina que fazia uso constante do serviço de transporte – ele tem 38 anos, a vítima tinha 11 anos quando foi atacada.

A denúncia aponta fatos criminosos ocorridos entre agosto e dezembro de 2021. Em uma situação, o homem aproveitou que levava a criança em um projeto de esportes do Município para passar a mão nas pernas dela.