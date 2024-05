Morte no Interlagos: DH cumpre ordem judicial e prende suspeito

NO FLAGRA

Mulher é detida após esfaquear amante do marido

No final da manhã deste sábado (04/05), uma mulher de 21 anos foi detida pela Guarda Municipal após confessar ter esfaqueado outra mulher de 19 anos na Rua da Tijuca, no Bairro Morumbi. Segundo as informações das forças de segurança, a mulher teria flagrado seu marido em uma situação comprometedora com outra mulher e teria partido […]