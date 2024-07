Moradores detêm ladrões e frustram tentativa de furto em igreja

POLICIAL

Rapaz que espancou idosa pode pegar 18 anos de cadeia, diz delegado

O delegado Diego Ribeiro, do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil, falou com a imprensa sobre um crime de roubo que aconteceu no último sábado (13), no Bairro Coqueiral. Assista a entrevista na íntegra abaixo: No dia dos fatos, o criminoso invadiu a casa de uma idosa de 62 anos para roubar. Imagens […]