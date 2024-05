Morador de Santa Tereza do Oeste é preso com 1,7 tonelada de maconha

Operação conjunta, nesta madrugada (09), na região Sudoeste do Paraná, entre as Polícias Rodoviária Federal (PRF), Civil e Militar do Paraná e Civil de Santa Catarina resultou na apreensão de 1,7 tonelada de maconha.

A ação aconteceu durante operação de combate ao crime em pontos de parada de caminhoneiros, em que se investigava o uso desses locais por traficantes como uma espécie de entreposto para pernoitar ou esconder os veículos com drogas.

No pátio de um posto de combustíveis, em Francisco Beltrão, foi abordado um caminhão e no baú havia várias caixas com maconha. O veículo estava com placas adulteradas.

O motorista de 25 anos, morador de Santa Tereza do Oeste/PR, foi preso em flagrante e contou que pegou a droga em Toledo e levaria para Santa Catarina.

Fonte: Gov.br