Ladrões furtam objetos de obra no Bairro São Cristóvão

PR-180

Carro capota, cai em rio e dois homens morrem

Na noite desta sexta-feira (05), dois homens perderam a vida em um trágico acidente na rodovia PR-180, próximo ao Distrito de Rio do Salto, em Cascavel. O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle do veículo e acabou caindo em um rio às margens da rodovia. Um grande aparato de socorristas do Corpo de […]