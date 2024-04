Jovem que sobreviveu a atropelamento e tiros diz não conhecer criminosos; assista o relato

A reportagem do O Paraná teve acesso a um vídeo que mostra o relato do jovem que foi atropelado e alvejado a tiros em uma tentativa de homicídio.

A situação aconteceu na tarde de ontem (15), no Jardim Atlantis, em Foz do Iguaçu.

Duas pessoas em um veículo Fox tentaram atropelar o rapaz que estava na via, mas no primeiro momento atingiram o jovem de raspão. O motorista retornou e conseguiu atingir o pedestre.

O passageiro desceu do carro, sacou uma arma e tentou disparar várias vezes contra a vítima, mas a arma falhou após alguns tiros.

No vídeo o qual nossa equipe teve acesso, o jovem conta que achou que o condutor do carro estaria dirigindo embriagado. Ele também afirmou que não conhece os criminosos.

Após os fatos, o rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Posteriormente ele esteve na delegacia para prestar depoimento. O carro usado no crime foi encontrado em uma zona rural, mas os suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso.