Impressionante! vídeo mostra ação de assaltantes na BR-277

Medianeira - Na tarde desta segunda-feira (3) ocorreu um assalto na BR-277, em Medianeira. A ação criminosa teve desfecho na pista do sentido crescente da rodovia, direção Foz do Iguaçu. Os assaltantes estavam em um Gol na cor azul, e abordaram um motorista que dirigia um Fox prata. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento do assalto. Assista abaixo:

No vídeo, é possível ver os criminosos com parte do corpo para fora do Gol, aparentemente apontando uma arma para o condutor do Fox. A abordagem aconteceu nas proximidades do bairro Belo Horizonte, próximo ao km 670. O motorista do Fox parou às margens da rodovia, instante em que os assaltantes desembarcaram e o renderam.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou rondas na região em busca dos suspeitos e da vítima. No entanto, até o momento, a PRF não localizou nenhum deles. Também não há informações concretas sobre o desfecho da ação criminosa, ou seja, se os assaltantes conseguiram levar o veículo e pertences da vítima ou se ela deixou o local por conta própria após o ocorrido.