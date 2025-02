Imagens aéreas mostram ação policial que resultou em grande apreensão de maconha no Floresta

Cascavel - Uma operacão em conjunto da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Paraná, na tarde de hoje (25), resultou na apreensão de uma Meriva completamente carregada com maconha. O motorista abandonou o veículo na altura do bairro Floresta, na região norte de Cascavel, e tentou fugir a pé. Uma aeronave Falcão 13 do BPMOA foi acionada e ajudou as equipes em solo a localizar e prender o indivíduo. Assista o vídeo abaixo:

Ao ser questionado sobre a procedência e destino da droga, o detido afirmou que receberia para levar o entorpecente do município de Marechal Cândido Rondon até Cascavel.