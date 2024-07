Idoso é flagrado pela GM com 24 celulares e acaba na Receita Federal

COMBATE AO TRÁFICO

Vídeo mostra policiais localizando 1,7 tonelada de drogas em Toledo

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra a ação dos policiais do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), durante uma operação no interior de Toledo. Assista abaixo: As equipes foram até uma residência em Vila Nova, e durante as buscas localizaram 1,75 tonelada de maconha. Uma pessoa foi presa e encaminhada, junto com a droga, […]