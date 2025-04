Homicídios, furtos e roubos em queda: Paraná volta a reduzir a criminalidade no início de 2025

Curitiba - Após alcançar em 2024 os menores índices de criminalidade da série histórica iniciada em 2007, o Paraná voltou a registrar quedas nos principais indicadores de violência no primeiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (24) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e refletem os efeitos do trabalho integrado entre as forças de segurança, aliado a investimentos contínuos em tecnologia, estrutura e valorização profissional.

Para o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, que nesta quinta-feira (24) fez a apresentação dos dados mais recentes na sede da Sesp, em Curitiba, os resultados reforçam a consistência das políticas públicas implementadas no setor. “Mesmo depois de um ano histórico como 2024, seguimos derrubando os índices de criminalidade. Isso mostra o compromisso permanente com a proteção da população paranaense”, destacou.

O mais importante indicador foi a redução de 26,3% no número de homicídios dolosos (aqueles com a intenção de matar) no Estado. Entre janeiro e março do ano passado, estas ocorrências acabaram vitimando 479 pessoas, 126 a mais do que as 353 vítimas deste tipo de crime nos três primeiros meses deste ano em todo o Paraná. Trata-se do quarto ano seguido de queda nos indicadores de homicídios para o 1.º trimestre.

Além da proteção a vida, os paranaenses também tiveram menos prejuízos financeiros causados pela criminalidade. O número de furtos caiu de 38 mil no 1.º trimestre de 2024 para 34,6 mil no 1.º trimestre de 2025, uma queda de mais de 9%. Os roubos, que se diferenciam dos furtos pelo uso da violência pelos criminosos, diminuíram 18,5% no mesmo período, passando de 4.957 para 4.037.

Outra estatística que é tratada de forma segmentada pela Sesp são os crimes ligados aos veículos, que também caíram no comparativo entre os mesmos trimestres de 2024 e 2025. No caso dos furtos de veículos, a queda foi de 19,2% – de 2.946 para 2.382. A redução dos roubos de veículos foi ainda maior, de 20,2%, passando de 559 entre janeiro e março do ano passado para 446 no três primeiros meses deste ano.

Já o volume de drogas apreendidas pelas forças policiais aumentou expressivos 155% no recorte analisado pela Sesp. Em 2024, os policiais paranaenses apreenderam 53 toneladas no 1.º trimestre, contra 135 toneladas apreendidas no 1.º trimestre deste ano, alcançando de longe a melhor marca da história. Entre os destaques, estão o crescimento de 96% no volume LSD apreendido, de 124% de crack, de 158% de maconha e 838% de haxixe.

O levantamento da Sesp aponta ainda que 270 dos 399 municípios paranaenses não registraram nenhum homicídio doloso no período. Outros 74 municípios contabilizaram apenas uma ocorrência. Todos os dados fazem parte dos relatórios do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape) da Sesp e estão disponíveis para consulta pública no site da Secretaria da Segurança Pública.

ÍNDICE HISTÓRICO

A melhoria dos índices de segurança pública do Paraná em 2025, que superaram até mesmo as marcas recordes obtidas em 2024, seguem uma tendência iniciada em 2019 no Estado. Do 1.º trimestre de 2018, ano anterior ao início da atual gestão estadual atual, até o 1.º trimestre de 2025, a queda nas ocorrências foi generalizada.