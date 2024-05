Homem encontrado morto em Foz foi cruelmente assassinado, afirma família

Na noite da última quinta-feira (2), a Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado de achado de cadáver na Rua das Palmas, no bairro Jardim das Flores, em Foz do Iguaçu.

Ao chegar ao local, as autoridades constataram o corpo de um homem e acionaram os órgãos competentes, incluindo a Polícia Científica, para investigar a situação. Ele foi identificado como Ademir Sérgio de Oliveira, de 45 anos.

Após extenso trabalho no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu.

Hoje, famíliares de Ademir entraram em contato com a nossa equipe de reportagem e informaram que o homem foi vítima de homicídio. “Ele foi cruelmente assassinado com 15 facadas”, afirmou o sobrinho.

As lesões que a vítima apresentava constam no atestado de óbito. Ademir teria sido assassinado no dia 26 de abril, sendo que o corpo foi encontrado uma semana depois, no dia 2 de maio.

A família clama por justiça.