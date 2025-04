Homem é morto a golpes de faca em Cascavel; câmera flagra momento do crime

VITÓRIA DA SITUAÇÃO

Clube Comercial: Chapa 'Família Sempre' é eleita com apenas um voto de diferença

Depois de semanas de campanha acirrada, que movimentou os corredores e as imediações do Clube Comercial, em Cascavel, as eleições aconteceram neste sábado (12) e o resultado fez jus à corrida eleitoral. O resultado foi divulgado ainda no início da noite e surpreendeu pelo ‘aperto’. A chapa da situação – Família Sempre – encabeçada pelo […]