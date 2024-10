Em duas ações, Receita Federal apreende 436 kg de maconha na fronteira

A manhã desta quinta-feira, 3 de outubro, foi marcada por intensas operações na Ponte Internacional da Amizade. A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e a Força Nacional, apreendeu um total de 436,8 kg de substância análoga à maconha em duas fiscalizações distintas.

A primeira apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina na Aduana, onde os servidores da Receita Federal verificaram um veículo, com placas do Paraguai. Dentro do compartimento de som e do porta-malas, foram encontrados 251 tabletes, totalizando 196,8 kg da droga. O motorista, de nacionalidade paraguaia, foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. Juntamente com a droga e o veículo, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Horas depois, outra fiscalização resultou na apreensão de aproximadamente 240 kg de maconha. Durante a verificação, o motorista, que também era de nacionalidade paraguaia, demonstrou nervosismo ao ser interrogado. Após uma busca detalhada, foi descoberto um fundo falso no assoalho do veículo, onde a droga estava oculta. O motorista foi igualmente preso em flagrante e levado à Polícia Federal junto com o veículo e a droga.