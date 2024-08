Desfile de 170 anos mostra evolução da tecnologia usada pela PM para ajudar população

Desfile militar e exibição de viaturas antigas e modernas na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, fizeram parte da solenidade dos 170 anos da Polícia Militar do Paraná, comemorado em 10 de agosto. O evento reuniu, na manhã desta quarta-feira (07), autoridades militares e civis em homenagem à história da corporação.

O público também assistiu a demonstrações realizadas pela Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam) e pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). A Cirocam demonstrou a habilidade e agilidade dos policiais em motocicletas, enquanto o BPMOA fez uma exibição aérea, mostrando a capacidade técnica das aeronaves empregadas nas ações de segurança pública.

O desfile apresentou a evolução dos equipamentos e dos meios de atuação ao longo das décadas. A história da PMPR remonta à criação da Província do Paraná, em 1853, quando a região deixou de ser comarca de São Paulo, por decisão do imperador Dom Pedro II. No ano seguinte, em 10 de agosto de 1854, o então presidente da província, Zacarias de Góis e Vasconcellos, sancionou a lei que autorizou a organização da Companhia da Força Policial, que se transformou na atual Polícia Militar.

O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, enfatizou os valores morais e éticos que orientam a missão de promover a segurança e a proteção dos cidadãos. “Nossa integridade é o escudo que nos dá amparo. É a nossa guarida diante das dificuldades diárias. Na linha de frente da segurança, honramos nosso juramento com bravura e dedicação. Na jornada de um policial militar, a proteção do próximo é um dever que supera qualquer obstáculo”, ressaltou.

Ele agradeceu as instituições estaduais que apoiam a promoção da segurança pública em benefício da comunidade paranaense. “De modo sinérgico e em plena coesão, somam esforços para um respeitoso diálogo que propicia a entrega de políticas públicas que impactam a vida das pessoas”, acrescentou.

Também compareceram à solenidade o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira; o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockembach; a deputada estadual e procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná, Cloara Pinheiro; o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Sigurd Roberto Bengtsson; e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Francisco Zanicotti; o subcomandante-geral, coronel Paulo Henrique Semmer; o chefe do estado-maior da PMPR, coronel Valmor Anderson Pereira; e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.

Fonte: AEN