Confirmada ampliação da Operação Falcão durante ações da ‘Cidade Segura’

Cascavel – Com foco em reduzir os homicídios que muitas vezes estão ligados ao tráfico de drogas, a Região Oeste recebeu nesta semana um reforço de cerca de 200 policiais e 50 viaturas para a Operação Vida Cidade Segura, promovida pela Sesp (Secretaria da Segurança Pública do Paraná). Com isso, foi intensificado o policiamento ostensivo em Cascavel, reforço que também alcançará Medianeira, Toledo e Marechal Cândido Rondon.

A reportagem do Jornal O Paraná conversou com comandante do 6º BPM de Cascavel, tenente-coronel, Cícero Tenório. O comandante da PM disse que a operação já ocorre há algum tempo e que, em determinados períodos, ela recebe um reforço temporário, como é o caso de agora. Segundo ele, o reforço é importante para intensificar os cumprimentos de mandados e, além disso, ampliar a presença da Polícia Militar na cidade. Em 2024, Cascavel já tem o registro de 41 mortes violentas.

“Com o aumento de equipes na rua, pela ostensividade, você acaba fazendo prevenção de outros delitos também, e isso é importante, allém de passar uma maior sensação de segurança a população, por isso o nome de Cidade Segura”, explicou o Tenório. Segundo ele, mesmo depois que o reforço migre para outras regiões a polícia continua atuando fortemente na prevenção, uma das principais atribuições da PM.

Conforme o comandante do 6º BPM, para receber o reforço foram levantados dados estatísticos das cidades do Paraná com maior incidência nestes crimes e, Cascavel e demais grandes centros urbanos, também apresentaram a necessidade deste reforço na segurança para reduzir os índices da violência.

Atuação

O reforço é composto por policiais civis e militares que estão atuando em diversos pontos da cidade para promover ações preventivas e repressivas, utilizando patrulhamento aéreo e terrestre com cães policiais, bloqueios de trânsito, abordagens e fiscalizações de veículos e pessoas. Toda a atividade da Operação Vida Cidade Segura é acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional.

Para o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, que esteve na cidade acompanhando os trabalhos, o objetivo da ação é aumentar cada vez mais a segurança do cidadão paranaense. “Vamos focar no policiamento ostensivo, unindo nossas forças com tecnologia e eficiência. Em 2023, tivemos uma redução significativa nos crimes violentos no Estado, o que se deve ao trabalho integrado das forças de segurança. A operação chega a Cascavel e região e vamos combater o crime nestas localidades”, disse.

Segundo ele, as operações deste ano estão sendo planejadas há meses para atingir resultados positivos na diminuição de crimes, não só em Cascavel, mas em todo o Paraná. A ação envolve a colaboração entre diferentes órgãos de segurança pública e também incorpora uso de drones, monitoramento e atuação da polícia científica com equipamento de pesquisa para análises de drogas apreendidas, além da atuação da aeronave do projeto Falcão que opera em apoio aos policiais que estão patrulhando em solo.

Para o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, a cidade tem sido contemplada com investimentos que tem feito à diferença na vida da população como a ESFAEP (Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças), uma ferramenta importante. “Além disso, temos a liberação de armas, de viaturas, mais homens, mais efetivos para a segurança. Também o projeto Falcão, que é um projeto espetacular, isso nos deixa, evidentemente, mais seguros. E essa ação que está acontecendo aqui em Cascavel, sendo hoje referência para o Brasil”, disse Paranhos.

Projeto Falcão ampliado

Durante sua visita, o secretário Hudson Teixiera confirmou que Cascavel continua sendo à base do Projeto Falcão e anunciou que o programa será ampliado para outras regiões do Estado, sendo que o recurso já foi liberado. O helicóptero da Polícia Militar está na cidade desde o ano passado para ajudar no policiamento e o programa terá mais quatro novas aeronaves.

O helicóptero Falcão é utilizado nas ações policiais de Cascavel e região e, com as novas aeronaves, o trabalho será ainda mais efetivo, contribuindo para a segurança. De acordo com o secretário, será criada uma base na Região Noroeste, já com estudos para implantação de outra na Região Norte.

