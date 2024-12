Com mais equipamentos e servidores, Estado fortalece a estrutura da Polícia Penal

O ano também foi marcado por um avanço com a nomeação da primeira mulheor policial penal, Ananda Chalegre, como diretora-geral da instituição, o que simboliza o alinhamento da corporação com as políticas de inclusão e valorização promovidas pelo Governo do Estado .

Em abril deste ano, o Governo do Estado entregou à Polícia Penal 225 viaturas e 1.400 coletes balísticos, um investimento superior a R$ 36 milhões. Entre os novos veículos, 70 são automóveis modelo hatch, 15 sedans, 30 furgões, 100 caminhonetes S-10 e 10 caminhonetes Trailblazer , distribuídos por todas as nove regionais administrativas da PPPR.

Paraná - A Polícia Penal do Paraná (PPPR) recebeu ações e investimentos significativos em 2024, como renovação da frota, capacitação dos profissionais e expansão das unidades. Outro ponto de destaque é o aprimoramento das tecnologias de monitoramento, para garantir mais segurança, eficiência e mobilidade na custódia de pessoas privadas de liberdade no Estado. Em 2024 a corporação anunciou a primeira mulher como diretora-geral, em alinhamento com as políticas públicas de equidade e inclusão do Governo do Estado.

Para o diretor-adjunto da Polícia Penal do Paraná, Maurício Ferracini, o expressivo interesse é fruto do crescimento e da valorização da corporação. “Hoje, além da custódia, somos responsáveis pelo tratamento penal, com uma estrutura que envolve formação, políticas públicas, inteligência e planejamento de novas unidades”, afirma.

“A PPPR se consolida como uma força importante para a segurança pública, refletindo diretamente na reintegração social dos apenados”, enfatiza.

No segundo semestre, a Polícia Penal ainda realizou a entrega de 2.587 kits com calças e camisas táticas aos servidores. O investimento de R$ 8,16 milhões visou proporcionar mais conforto e segurança para os policiais.

NOVAS UNIDADES

Além da parte de gestão, estão em andamento as obras de construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal (Norte Pioneiro), as Casas de Custódia de Umuarama (Noroeste) e Laranjeiras do Sul (Centro-Sul), além das ampliações da Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro, em Cascavel (Oeste), e da Penitenciária Estadual de Piraquara III (Região Metropolitana de Curitiba). Juntas, essas unidades somam 3.139 novas vagas. As ações visam melhorar as condições de custódia e aumentar a capacidade do sistema prisional paranaense.

Além disso, a Polícia Penal do Paraná mantém uma das maiores rede de monitoramento eletrônico do Brasil e conta com 22 postos avançados e duas unidades móveis de atendimento.

Fonte: AEN