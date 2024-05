Com mais de 200 policiais, Estado intensifica segurança no Oeste

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná lançou no começo da noite desta quarta-feira (22) a Operação Vida Cidade Segura para intensificar o policiamento ostensivo em Cascavel, na região Oeste do Estado. O reforço no policiamento também alcançará Medianeira, Toledo e Marechal Cândido Randon. A operação conta com mais de duzentos homens e mulheres e cinquenta viaturas.

Policiais civis e militares atuarão em diversos pontos das cidades para promover maior segurança com ações preventivas e repressivas, utilizando patrulhamento aéreo e terrestre, com cães policiais, bloqueios de trânsito, abordagens e fiscalizações de veículos e pessoas. Toda a atividade da Operação Vida Cidade Segura será acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR).

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, explica que o objetivo da ação é aumentar cada vez mais a segurança do cidadão paranaense. “Vamos focar no policiamento ostensivo, unindo nossas forças com tecnologia e eficiência. Em 2023, tivemos uma redução significativa nos crimes violentos no Estado, o que se deve ao trabalho integrado das forças de segurança. A operação chega em Cascavel e região e vamos combater o crime nestas localidades”, disse.

As operações deste ano estão sendo planejadas há meses para atingir resultados positivos na diminuição de crimes, não só em Cascavel, mas em todo o Paraná. A ação envolve a colaboração entre diferentes órgãos de segurança pública e também incorpora uso de drones, monitoramento e atuação da polícia científica com equipamento de pesquisa para análises de drogas apreendidas, além da atuação da aeronave do projeto Falcão que opera em apoio aos policiais que estão patrulhando em solo.

“Os índices de criminalidade tendem a diminuir com estas atuações policiais, graças à ação integrada das forças de segurança”, comentou o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, que participou do lançamento.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes no lançamento da operação o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; o delegado-chefe da Divisão de da Polícia Civil de Cascavel, Rubens Miranda Júnior; o representante da Polícia Científica do Paraná, Lenon Biancardi; o chefe de Segurança da Polícia Penal do Paraná, João Paulo Schlemper; e outras autoridades da região Oeste.

