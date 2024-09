Caso Drielle: suspeito matar jovem dentro de casa é denunciado pelo MP

O Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida de Curitiba, ofereceu denúncia por homicídio triplamente qualificado contra um homem investigado pela morte de uma jovem de 27 anos, ocorrida na capital em julho deste ano.

A vítima, com quem o denunciado mantinha um relacionamento afetivo, foi encontrada morta na quitinete em que residia, no Bairro Alto. Foram apontadas como qualificadoras do crime o feminicídio, o emprego de meio cruel e o modo de execução mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme a denúncia, o crime teria ocorrido em 6 de julho deste ano, quando o denunciado, de 33 anos, valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, atingiu-a com vários golpes de arma branca após ela sair do banho, causando sua morte. Ele teria agido com extrema violência e crueldade, ao golpear a vítima por diversas vezes e, ainda, jogar sabão em pó sobre o corpo dela, saindo em seguida da residência, onde a deixou sangrando, coberta com o produto químico.

Além da condenação do homicida, que foi preso este mês de forma preventiva, o Ministério Público do Paraná requereu que ele indenize a família da vítima pelos danos materiais e morais decorrentes do crime. A jovem, que era natural do estado do Pará e residia havia poucos meses na capital paranaense, deixou um filho, ainda menor de idade.

