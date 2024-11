Cascavel: Todas as armas do Exército foram recuperadas

Na noite de ontem (20), por volta das 23h50, a 15° Brigada de Infantaria Mecanizada através de nota comunicou a imprensa que as últimas quatro armas do 33º BIMec que faltavam foram recuperadas.

Segundo a nota divulgada pela 15° Brigada de Infantaria Mecanizada as armas foram encontradas por meio de uma denúncia anônima. “Após uma denúncia anônima e reajuste as tropas da Operação Ágata na Região Sudoeste do estado do Paraná, foram iniciadas buscas pelo Exército Brasileiro e Polícia Militar do Estado do Paraná, logrando êxito em encontrar os armamentos escondidos em uma área desabitada na zona rural de Santo Antônio do Sudeste”, concluiu.

E por fim, a 15° Brigada de Infantaria Mecanizada destaca seu compromisso e responsabilidade com a sociedade brasileira. “Após a conclusão do Inquérito Policial Militar, apresentará os responsáveis pelo crime para responderem na forma da lei”, destacou.