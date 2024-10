Casa de jornalista é alvejada com pelo menos 16 tiros

TRÊS ESTADOS Megaoperação da Polícia Civil cumpre 137 mandados contra o tráfico

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nesta quinta-feira (17) para cumprir 137 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação ocorre em 13 cidades, sendo nove no Paraná, três em Santa Catarina e uma no Mato Grosso do Sul. Entre os mandados, estão […]