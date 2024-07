RAÍZES PARANAENSES

Polícia Militar ganha exposição inédita do Arquivo Público do Paraná

Os 170 anos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), celebrados no dia 10 de agosto, são tema de uma exposição inédita do Arquivo Público do Paraná. A mostra “Raízes Paranaenses – Celebrando 170 anos da Polícia Militar” foi aberta nesta segunda-feira (29) e segue até sexta (2), na sede do Arquivo Público, em Curitiba, e […]