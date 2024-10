Até outubro, PRF já flagrou mais excesso de peso no Paraná do que em todo o ano de 2023

Os veículos flagrados com excesso de peso, além de serem autuados pela PRF com valores progressivos conforme o peso constatado, também ficam retidos para regularização. Ou seja, esses veículos só voltam a circular após a regularização do peso transportado. Em julho deste, em uma única operação especializada, com foco no excesso de peso, realizada em São José dos Pinhais (PR), a PRF identificou mais de 100 toneladas de excesso de peso em um único dia ( leia aqui ). Não apenas um desrespeito às leis de trânsito, os flagrantes demonstram também um desrespeito, de embarcadores, transportadores e motoristas, às vidas das milhares de pessoas que utilizam diariamente as rodovias federais.

“O excesso de peso, além de danificar o pavimento, pontes e viadutos, gera grande risco à segurança das pessoas, pois é comprometido o funcionamento do veículo e de seus equipamentos de segurança”, explica Diego Prestes, chefe da Seção de Operação da PRF Paraná. “Ao descer uma serra, por exemplo, ocorre um excesso de esforço pelo sistema de freios destes veículos, que passam a circular com uma velocidade maior do que a suportada pela via, levando a acidentes que geram verdadeiras tragédias familiares e sociais”.

As infrações, que danificam o pavimento e levam risco à segurança viária, foram localizadas dentro de um universo de mais de 105 mil fiscalizações a veículos de carga, realizadas diariamente pela PRF, em fiscalizações especializadas e de rotina. As fiscalizações de veículos de carga, em 2024, correspondem a 48% do total de veículos fiscalizados pela PRF no estado. Este ano, foram realizadas 1.464 autuações por excesso de peso no Paraná, o que corresponde a quase 5 flagrantes por dia.

om dados até 20 de outubro, faltando mais de dois meses para fechar o ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já flagrou no Paraná mais excesso de peso neste ano do que em todo o ano de 2023. Ao considerar o mesmo período, foram localizadas 8,8 mil toneladas de excesso de peso, contra 6,9 mil toneladas no ano passado. Em todo o ano de 2023 inteiro, o número alcançou 8,7 mil toneladas.

No último dia 21, a PRF flagrou uma carreta com mais de 18 toneladas de excesso de peso circulando na BR-376 em Ponta Grossa (PR). O veículo de grande porte, que transportava sulfato de zinco, foi parado em uma fiscalização de rotina da PRF, com foco em infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. A carreta saiu de Paranaguá, no litoral do estado, e seguiria até o município de São Pedro do Ivaí, em uma viagem de mais de 500 quilômetros, passando por serras e por trechos com alto fluxo de veículos. Além do excesso de peso bruto total, o veículo também estava mais de 12 toneladas acima de sua capacidade máxima de tração, o que diminui a agilidade do veículo ao circular em aclives e reduz sua capacidade de frenagem em declives.

*Foto de capa: a PRF acompanha o transbordo de um excesso de 6 toneladas em uma carreta fiscalizada em Alto Paraná (PR), na última sexta (25). Além do excesso de peso, o veículo estava sendo conduzido sem cumprir as regras do disco de cronotacógrafo, instrumento para fiscalização de tempo de descanso obrigatório e, em caso de acidentes, para se verificar a velocidade desenvolvida.

Fonte: PRF