Apreensões de maconha e cocaína crescem no Paraná no 1º semestre

O Paraná registrou aumento no número de apreensões de drogas no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. Dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), indicam crescimento no volume de apreensões de maconha (17%), cocaína (60%) e crack (89%). O número de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas também registrou aumento no período.

A maconha segue como a droga com maior número de apreensões no Estado. De janeiro a junho de 2024, as forças de segurança retiraram de circulação 221,3 toneladas da droga, 17,27% a mais que as 188,7 toneladas apreendidas no mesmo período de 2023. O montante é pouco mais da metade do total apreendido no ano passado, de 427,7 toneladas. É como se as forças de segurança retirassem de circulação mais de uma tonelada de droga por dia, em média.

Já as apreensões de pé de maconha tiveram uma leve queda de 9,56% na comparação do primeiro semestre de 2023 com o de 2024. Foram 1.722 unidades apreendidas neste ano, contra 1.904 unidades no ano passado.

Em relação ao crack, nos primeiros seis meses deste ano foram apreendidos 1,5 tonelada da droga, contra 835 quilos no mesmo período de 2023, variação de 88,91%. O total apreendido em 2024 é praticamente o mesmo do total apreendido da droga no ano passado, de 1,6 tonelada.

As apreensões de cocaína também registraram aumento significativo na comparação entre o primeiro semestre de 2023 e 2024. Foram apreendidos 2,8 toneladas nos primeiros seis meses deste ano, contra 1,7 tonelada apreendida no ano passado, aumento de 60,52% no número de apreensões. É mais que a metade do total apreendido em todo o ano de 2023, de 4,4 toneladas.

Para o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o aumento no número de apreensões é resultado do trabalho integrado entre as forças de segurança, aliado ao policiamento ostensivo nas cidades. “Somente com a maconha, apreendemos mais de 220 toneladas neste primeiro semestre, o que corresponde a cerca de 1,2 tonelada de maconha retirada por dia das ruas. Isso é fruto do trabalho integrado das forças de segurança, aliado a operações de inteligência não só na fronteira, mas também no Litoral e em todas as nossas rodovias”, ressaltou.

“Estamos seguindo a recomendação do nosso governador, de trabalhar muito com a integração, algo já consolidado entre as polícias. Elas trabalham unidas, respeitando a missão constitucional de cada uma, e uma complementa a outra. Graças a essa integração estamos chegando nesses números bastante significativos”, complementou.

Em relação ao LSD e ecstasy houve queda nas apreensões do primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. Em relação ao LSD, foram 5.250 pontos apreendidos neste ano. Também foram 27.287 comprimidos de ecstasy apreendidos.

OCORRÊNCIAS

O Paraná também registrou aumento das ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas no primeiro semestre de 2024. Foram registradas 6.901 ocorrências relacionadas a compra, venda, fornecimento ou produção de entorpecentes no primeiro semestre deste ano, contra 6.237 no mesmo período de 2023, variação de 10,65%.

Em relação a ocorrências sobre drogas para consumo pessoal, o número aumentou em 14,85% na comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período de 2023. Foram 7.665 atendimentos relacionados neste ano, contra 6.674 registrados no ano passado.

INVESTIMENTOS

O Governo do Estado tem aumentado, ano após ano, os repasses para segurança pública, fortalecendo o combate à criminalidade e oferecendo mais qualidade no trabalho dos servidores, resultando na prestação de um serviço cada vez melhor para a população.

Somente neste ano foram entregues 360 veículos, entre viaturas, lanchas, caminhões e ambulâncias para as forças de segurança pública estaduais, além da destinação de cerca de R$ 117 milhões para compra de helicópteros e blindados para a Polícia Militar.

Os investimentos constantes e os novos equipamentos resultaram em grandes apreensões em 2024. A mais recente, em Cascavel, no Oeste, apreendeu 1,2 tonelada de maconha no dia 9 de julho, primeiro dia da Operação Cidade Segura.

Outra ocorrência, com ares cinematográficos, foi registrada em junho, com a perseguição a um helicóptero carregado de drogas, que começou em Guaíra, no Oeste, e terminou em Jaguapitã, no Norte. A aeronave estava carregada com aproximadamente 243 quilos de cocaína.

Em Maringá, no Noroeste, foi realizada em junho a maior apreensão de maconha na cidade desde 2020, com 5,6 toneladas. O prejuízo estimado ao crime organizado foi de mais de R$ 27 milhões.

O Batalhão de Polícia Rodoviária apreendeu, também em junho, 1,48 tonelada de maconha em Sertaneja, próximo a divisa com São Paulo, após abordar uma van que trafegava em alta velocidade.

O Paraná foi o Estado que mais apreendeu maconha no País no primeiro trimestre, com 51,5 toneladas da droga retiradas de circulação. De janeiro a maio o Estado aparece atrás apenas do Mato Grosso do Sul. Os dados nacionais do semestre ainda estão sendo contabilizados.

Fonte: AEN