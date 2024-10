Apreensão de 11 toneladas de maconha da Polícia Civil é a maior do ano das forças estaduais

O carregamento de 11 toneladas de maconha interceptado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) sábado (12), em Foz do Iguaçu, no Oeste, foi a maior apreensão de drogas feita pelas forças de segurança estaduais no Paraná em 2024. O entorpecente foi encontrado pelos policiais em uma chácara nas proximidades do Lago de Itaipu. O carregamento de 11 toneladas é tão expressivo que se aproxima da quantidade total de maconha apreendida em janeiro deste ano em todo o Estado por todas as forças de segurança estaduais, o equivalente a 15 toneladas.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach, o resultado obtido nesta ação é reflexo da prioridade que a atual gestão tem dado ao combate ao crime organizado. “A PCPR tem adotado uma postura estratégica no combate às organizações criminosas que atuam no Estado. Com o emprego de técnicas de inteligência e com a alta capacitação dos nossos policiais, a PCPR tem alcançado números expressivos como este que obtivemos em Foz do Iguaçu”, disse.

AÇÃO

A maconha estava armazenada em uma propriedade localizada nas proximidades do Lago de Itaipu. A equipe policial chegou ao local após investigação que teve início com denúncias anônimas sobre veículos suspeitos que transitavam pela região e que transportavam carregamentos retirados de barcos nas margens do rio.

Após diligências, os policiais encontraram os 446 fardos e 171 tabletes de maconha que estavam distribuídos entre um cômodo da residência e a carroceria de um caminhão.

“No local não havia ninguém, por isso não ocorreu nenhuma prisão. Porém, continuaremos investigando com afinco no intuito de identificar o proprietário do local e outras pessoas que possam estar relacionadas a essa droga”, ressalta o delegado da PCPR Geraldo Evangelista.