Após conclusão de laudo pericial, buscas por corpo de jovem são retomadas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com outras forças de segurança estaduais, realiza buscas pelo corpo da adolescente Isis Victoria Mizerski, em uma área rural de Tibagi. A jovem de 17 anos desapareceu em 6 de junho deste ano. Ela saiu de casa para se encontrar com o companheiro, Marcos Vagner de Souza, e não voltou. O homem está preso como principal suspeito do sumiço de Isis.

Essa operação iniciou após a conclusão de um laudo pericial que apontou a presença de um tipo específico de solo no carro do homem indiciado pelo homicídio da jovem.

Além disso, a força-tarefa conta com um contingente expressivo, incluindo policiais civis, militares, bombeiros e três cães farejadores do Grupo de Operações de Socorro Tático do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), com seus condutores. Esses recursos têm o objetivo de ampliar as chances de sucesso nas buscas.

A operação deve se estender até quinta-feira (7), cobrindo uma área extensa de 15 hectares, dividida em zonas prioritárias de busca.