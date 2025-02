Adolescente grávida e mais dois jovens são detidos com maconha

PARANÁ Polícia apreende submetralhadora com suspeitos de tentativas de homicídios

Foz do Iguaçu - Uma submetralhadora artesanal foi apreendida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) ontem, domingo (9), no Litoral do Estado. A prisão e a apreensão da arma foram feitas por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) em Paranaguá após acompanhamento de dois suspeitos da tentativas de homicídios cometidos na madrugada do mesmo […]