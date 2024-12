Acontecendo no Oeste

Toledo

O trabalho de alfabetização realizado em Toledo foi reconhecido com a categoria ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Em razão disso, o município recebeu certificado em evento promovido pela Secretaria de Estado da Educação na tarde de segunda-feira (16), no Centro de Eventos da Fiep. Representando Toledo, a secretária da Educação, Dirce Maria Steffens Kulzer, recebeu o certificado das mãos do titular da Seed, Roni Miranda.

Medianeira

Os alunos do curso de Gastronomia 2024 realizado no CRAS, por meio de uma parceria entre o Instituto Arte e Cultura de São Paulo e o município de Medianeira, tiveram um momento único com o encerramento do curso, que teve duração de oito meses, e foi desenvolvido na cozinha industrial do CRAS. Durante o curso, os alunos tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos teóricos e práticos sobre técnicas culinárias, gestão de cozinha, segurança alimentar, tendências gastronômicas e empreendedorismo. Além disso, contaram com visitas técnicas em cozinhas de alta tecnologia em renomados restaurantes e estabelecimentos do setor.

Quatro Pontes

Para encerrar o ano de 2024 com chave de ouro, uma confraternização será promovida pela Secretaria de Cultura e Esportes de Quatro Pontes com os alunos dos Departamentos de Esportes e de Cultura nesta quinta-feira (19). Das 14 às 17h30, no campo ao lado do Centro Poliesportivo Seno José Lang, terá gratuitamente futebol de sabão, lona molhada, escorregador radical, canhão de espumas e lanches.