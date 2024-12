Acontecendo no Oeste

Maripá

O Município de Maripá realiza de 7 a 15 de dezembro, mais uma edição do evento “Maripá, Um Show de Natal”. As atrações terão entrada gratuita e ocorrerão no Lago Municipal, exceto nos dias 10 e 12, quando a programação ocorre nos distritos de Pérola Independente e Candeia, respectivamente. A principal atração do evento será o show com a Dupla Di Paullo e Paulino, no domingo (15). A programação de natal em Maripá busca, em especial, dar visibilidade aos alunos das diversas oficinas realizadas pelo governo municipal por meio do Departamento de Cultura.

Itaipulândia

Na última semana foi realizada mais uma edição do Foz Internacional Boat show, que teve como sede Foz do Iguaçu, e a Prefeita Cleide Prates participou de um painel apresentando o potencial turístico do município de Itaipulândia, focado no Turismo Náutico. O evento, que reuniu expositores e amantes do setor de embarcações, consolida o Paraná como um dos principais destinos náuticos do Brasil e Itaipulândia tem um dos melhores pontos para a prática do Turismo Náutico com dois píeres instalados junto ao Balneário Jacutinga e que recebe todas as semanas dezenas de embarcações de praticantes de pesca amadora que desfrutam das belezas do lago de Itaipu.

Palotina