3º homicídio em 2025: homem é assassinado no Cascavel Velho

Cascavel - Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (7) no Bairro Cascavel Velho, na região sul de Cascavel. O fato aconteceu na Rua Angelo Sbardela, esquina com Rua Veneza. Assista abaixo o vídeo no local do crime:

Segundo informações, a vítima estava caminhando pela via, quando foi surpreendida por outro homem que teria descido de um carro para começar a atirar. O indivíduo realizou os disparos e fugiu. O rapaz que morreu aparenta ter entre 20 e 25 anos.

Socorristas e médico do Siate foram acionados, mas ao chegarem ao local apenas puderam constatar o óbito do jovem.