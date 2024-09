Urnas da 143ª Zona Eleitoral

A Juíza Claudia Spinassi da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel convocou os partidos políticos, OAB e MPE, para realização da geração das mídias que serão inseridas das urnas eletrônicas. A geração das mídias inicia nessa terça-feira (24) e segue até quarta-feira (25). Em outra oportunidade, nos dias 26 a 29 de setembro, a 143ª Zona Eleitoral de Cascavel irá promover a cerimônia de cargas, lacração e conferência das urnas que serão utilizadas no primeiro turno das eleições, em 6 de outubro, nos municípios de Cascavel, Santa Tereza do Oeste e Lindoeste.

Capacitação mesários

A Justiça Eleitoral de Cascavel promoveu a capacitação de mesários com deficiência, coordenadores de acessibilidade e auxiliares que darão suporte às pessoas com deficiência nas Eleições 2024. O treinamento contou com a participação do presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, que destacou a importância do papel dos mesários nas eleições. Ele ressaltou que a iniciativa do TRE-PR aproveita a realização do pleito para lutar contra o capacitismo e dar visibilidade às PcDs.

Debate eleitoral

A comunidade de Santa Tereza do Oeste pode conhecer na noite de domingo (22), de perto as propostas dos candidatos a prefeito para as Eleições 2024 por intermédio de um debate. Organizado pelo Portal SOT e tendo como local o auditório da Acist, a iniciativa contou com a participação dos candidatos a prefeito, Marcelo Picoli e Agenor Lombardo Junior. O candidato Amarildo Rigolin, não compareceu. O debate contou com a presença de uma comissão eleitoral da OAB de Cascavel.

Cadê o dinheiro?

O ministro do STF, Edson Fachin, determinou que a 12ª Vara Federal de Curitiba explique a destinação de valores obtidos a partir do leilão de imóveis do doleiro Alberto Youssef. A renúncia dos bens que foram a leilão consta em uma das cláusulas do acordo de colaboração premiada fechado por Youssef em 2014. O valor obtido, que chega a cifras milionárias, foi utilizado como troféu pela “lava jato”, que prometia a devolução aos cofres públicos. Não se sabe, no entanto, onde a totalidade do dinheiro foi parar.

Força Nacional

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Paraná e em Roraima. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. No Paraná, os agentes apoiarão ações contra organizações criminosas e crimes transnacionais nas regiões fronteiriças e de costa marítima.

PSD e PL?

Uma campanha anti-PSD, promovida por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em especial contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que não tem dado andamento aos mais de 20 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem pedido para que a população não vote em candidatos do PSD, nas eleições de 2024.

PSD e PL II

No entanto, apesar da campanha por parte do eleitorado, o PL e PSD estão coligados em 846 disputas a prefeito no país, inclusive, em Cascavel. Além disso, são 241 casos em que os partidos encabeçam juntos as chapas com candidatos a prefeito e vice.

Repasse FPM

Os Municípios brasileiros receberam R$ 1,7 bilhão referente ao repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) do segundo repasse do mês de setembro. O valor com o desconto do Fundeb ficou em pouco mais de R$ 1,3 bi. De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o repasse, comparado com mesmo decêndio de 2023, apresentou crescimento de 48,13%.