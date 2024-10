Um plano de voo

Chegaram ao Senado as mensagens indicando os futuros embaixadores do Brasil na Geórgia e Suriname. Para a ex-República soviética foi indicado Carlos Ceglia, até pouco tempo atrás o embaixador do Brasil na Turquia. Para o vizinho sul-americano vai Felipe Santarosa, que deixará Dublin, na Irlanda.

Os tucanos batem asas para não baterem bicos mais. O partido saiu sangrando das eleições municipais deste ano. Além do fracasso de José Luiz Datena na maior vitrine do País, em São Paulo, o partido ficou em 8º lugar no ranking de legendas que mais elegeram prefeitos – foram 273 cidades conquistadas no 1º turno, porém o PSDB perderá o comando de outros 262 municípios em janeiro. O comando da legenda tem um plano de criar, por ora, uma frente com Cidadania, PRD, União e Solidariedade para debater eventual fusão e fugir, assim como os outros, da extinção pela cláusula de barreira. Enquanto isso, seu ex-maior expoente, Aécio Neves, transita quieto na Câmara como deputado federal, mas tem o sonho de voltar a governar Minas Gerais.

Eleições 2024 Neste domingo (27) será realizado o segundo turno das eleições municipais em 51 município brasileiros, no Paraná, três cidades terão disputa: Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. Os institutos de pesquisa divulgaram os últimos levantamentos antes do pleito. Em Curitiba, a sondagem do Paraná Pesquisas indica que Eduardo Pimentel (PSD) está na frente de […]

Orçamento Após o segundo turno, as câmaras de vereadores e Assembleia Legislativa se voltam para a votação do orçamento de 2025. O volume das propostas orçamentárias na ordem do Estado e das sete principais cidades do Paraná: R$ 78,7 bilhões (Estado), R$ 14,5 bilhões (Curitiba), R$ 3,9 bilhões (São José dos Pinhais), R$ 3,5 bilhões […]

O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara não foi convidado para a Cúpula Parlamentar do G20. O deputado Lucas Redecker (PSDB-RJ) vai assistir pela TV. O mesmo acontecerá com o presidente da comissão no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL). A Câmara e Senado co-organizam juntas o evento. Vá entender…

Fármaco$

Seis indústrias farmacêuticas nacionais já pegaram empréstimos no BNDES que somam R$ 2,1 bilhões. Os recursos serão investidos em pesquisa, desenvolvimento e produção de fármacos. “É a valorização da indústria e da inovação, que precisa continuar fortalecida, para que a população tenha acesso à saúde e medicamentos de qualidade”, diz Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil, que reúne 12 indústrias.

Moda Minas

Os três dias do Minas Trend resultaram num balanço que superou as expectativas de geração de negócios, com um saldo de R$ 27 milhões em transações. De acordo com o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, a 32ª edição consolidou o salão de moda como o maior da América Latina. Foram 3.670 visitantes e 144 marcas expositoras de segmentos como bolsas, calçados, vestuário, joias, bijuterias e moda infantil.

ESPLANADEIRA

#Cuponomia registra crescimento de 30% no uso de cashback no 1º semestre. #Oncoclínicas RJ promove amanhã talk show sobre câncer de mama no Shopping Leblon. #Ambev e Spaten lançam jingle divertido durante Oktoberfest em Blumenau. #Neurocientista Roberto Lent lança livro amanhã, na Livraria Janela, RJ. #Jantar do Bem do Instituto Ronald arrecada mais de R$ 1 milhão para crianças e adolescentes com câncer. #SGB é destaque em Congresso com pesquisa sobre a seca de 2023 no Amazonas.