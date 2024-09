Saneamento básico

Saneamento Consultoria, Acciona e Iguá Saneamento arremataram na Bolsa de Valores (B3) de São Paulo para prestação de serviços de esgotamento sanitário à Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O Lote 1 inclui 36 cidades da microrregião Centro-Leste. O Lote 2 engloba 48 municípios da microrregião Oeste. E o Lote 3 reúne 28 cidades também da microrregião Oeste. O governador Ratinho Júnior destacou que o processo de parcerias vai ajudar o Paraná a ser o primeiro estado do Brasil a alcançar a universalização do saneamento básico.

Primavera

A primavera começou no último fim de semana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação será quente e com chuva abaixo da média histórica em todo o Paraná. Em outubro, a chuva deve seguir o padrão de normalidade. Já em novembro e dezembro a previsão é de pouca chuva.

Superávit

A balança comercial paranaense registrou superávit de US$401 milhões no mês de agosto, com uma corrente de comércio de US$4 bilhões. No acumulado de janeiro a agosto, as exportações atingiram US$15,9 bilhões, impulsionadas, principalmente, pela soja e seus derivados (US$4,3 bilhões), frango (US$2,5 bilhões) e açúcar (US$857 milhões). Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

ArteSesc

O projeto ArteSesc recebe até o dia 16 de outubro propostas de artistas visuais de todo o Brasil para exposições de artes visuais em sete galerias do Sesc Paraná, para o ano de 2025, nas cidades de Bela Vista do Paraíso, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Pato Branco. Cerca de 40 propostas serão selecionadas e comporão a agenda de programação das unidades do Sesc PR no próximo ano.

Iniciação Tecnológica e Inovação

A 14ª edição do Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação (Eaiti) vai acontecer nos dias 28 e 29 de novembro. O Evento é fruto da colaboração da UEM, UEL, Unicentro, UENP e UEPG. As inscrições e a submissão dos resumos vão até o dia 11 de outubro no endereço: https://evento.unicentro.br/site/eaiti/2024/1. Para os interessados em participar como ouvintes, as inscrições estarão abertas até o dia 27 de novembro.

Assistente virtual

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lançou a nova assistente virtual ‘Iara’ baseada em inteligência artificial para atender os interessados em consultas relacionadas a Recursos Humanos (RH), matrículas e ouvidoria. A assistente virtual conta com interface intuitiva, podendo ser acessada diretamente no site oficial da Secretaria da Educação (educacao.pr.gov.br)

Formação de Presidentes

Presidentes de cooperativas do ramo agropecuário do Paraná participaram do encerramento da etapa nacional do Programa de Formação de Presidentes. O evento trouxe especialistas para discutir possibilidades de negócios no mercado externo e interno. Foram dois dias de capacitação, 19 e 20 de setembro, em Curitiba. “Nós temos um modelo de gestão muito evoluído. Hoje, movimentamos R$ 200 bilhões e vamos crescer, por isso aprimoramento é sempre importante”, lembrou o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.