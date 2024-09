Sabatina com candidatos

O jornal O Paraná realizou na tarde de ontem (10) o sorteio para a realização das sabatinas com os candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Cascavel. O encontro foi realizado na redação do O Paraná e contou com representantes dos candidatos Professora Liliam (PT), Marcio Pacheco (PP) e Edgar Bueno (PSDB). A ordem das entrevistas na primeira semana de outubro será a seguinte: Marcio Pacheco (2), Professora Liliam (3) e Edgar Bueno (4).

Não veio

Apesar dos esforços e contatos realizados, a campanha de Renato Silva (PL) não enviou nenhum representante para o sorteio. No entanto, o O Paraná reservou a primeira data para a sabatina de Renato Silva, que terá o espaço destinado aos outros candidatos, no dia 1° de outubro.

Candidatura deferida

O candidato a prefeito de Cascavel, Marcio Pacheco (PP), teve o pedido de registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral, para a disputa eleitoral de 2024. Pacheco é o primeiro dos prefeituráveis de Cascavel a ter o pedido deferido pela Justiça.

Doação PSDB

O candidato a prefeito de Cascavel Edgar Bueno (PSDB) recebeu uma doação bem generosa para a sua campanha. A doação é da Direção Nacional do PSDB, próprio partido de Edgar, que doou R$ 1.200.000,00 para a campanha do ex-prefeito. Os valores são oriundos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha). Essa é a segunda doação que Bueno recebe do FEFC, a primeira foi do União Brasil, no valor de R$ 841 mil.

Pedágio Paraná

Deputados da Assembleia Legislativa do Paraná encaminharam um ofício ao diretor-presidente da agência da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Rafael Vitali, indicando a Socipar (Sociedade Civil Organizada do Paraná) e o IBT (Instituto Brasil Transportes) para participar das comissões tripartites das concessões rodoviárias.

Observatório

Além das comissões tripartites para os Lotes 1 e 2 do Programa de Exploração de Rodovias do Paraná, o deputado Luiz Claudio Romanelli defendeu a criação de um observatório social para fiscalizar a capacidade técnica e serviços prestados pelas concessionárias nos contratos do novo pedágio do Paraná.

Paraná e Arábia Saudita

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) apresentou os diferenciais econômicos do Paraná ao príncipe da Arábia Saudita Fahad bin Mansour bin Nasser bin Abdulaziz em uma reunião, em São Paulo. O objetivo do encontro foi demonstrar as potenciais oportunidades de parceria ao representante da família real saudita, responsável por definir uma série de investimentos internacionais em nome de seu país, para alavancar novos negócios para o Estado.

Adicional de setembro

Os Municípios brasileiros receberam o adicional de setembro do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Como o 1% conquistado está sendo pago de forma gradual, o repasse de 2024 é de 0,5% e somou o total de R$ 3.530.672.367,96. Na comparação com o ano passado, houve um aumento de 90% no repasse. Deve-se considerar, contudo, que, em 2023, o índice do adicional deste mês ainda estava em 0,25%. Já em setembro de 2025, será alcançado o valor de 1%.

Elmar e Brito

O deputado Elmar Nascimento (União Brasil) se encontrou com o deputado federal Antonio Brito (PSD) para formalizar uma aliança entre os partidos para desidratar a candidatura de Hugo Motta (Republicanos), à sucessão de Arthur Lira (PP), na Câmara dos Deputados. As bancadas do União Brasil e do PSD deverão sacramentar o acordo ainda nesta semana.

Demarcação de terras

Em busca de contribuir para a discussão a respeito da demarcação de terras indígenas, a CNM (Confederação Nacional de Municípios) informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que está produzindo uma pesquisa com os 492 Municípios diretamente impactados pela legislação. Entre os pontos a serem levantados pela pesquisa está se há terras demarcadas no Município, quem as ocupam, se já houve conflito físico nesses espaços e se os indígenas utilizam serviços públicos disponíveis nos Entes locais.