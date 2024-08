Primeiras pesquisas

Os Institutos IRG Pesquisa Ltda e Radar Inteligência registraram duas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de Cascavel. As pesquisas estão registradas no TSE sob o n° PR-03145/2024 e PR-04297/2024. Os estudos foram registrados no último dia 16, ou seja, dia em que as propagandas eleitorais foram liberadas. Tecnicamente, as duas serão as primeiras pesquisas do cenário político eleitoral de Cascavel após os candidatos colocarem seus blocos na rua.

PL e PT

Em 10 municípios paranaenses, o PT, do presidente Lula, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão apoiando o mesmo candidato a prefeito. No Brasil, esse número é de 85. No Paraná, a situação ocorre em Três Barras do Paraná, Saudade do Iguaçu, Rondon, Catanduvas, Sulina, Quedas do Iguaçu, Bela Vista da Caroba, Tapejara, Mariluz e Ipiranga.

Pedidos de registro

A Justiça Eleitoral do Paraná recebeu 33.402 pedidos de registros de candidatura em todo o estado, dos quais 1.133 se referem ao cargo de prefeito e 1.147 ao de vice-prefeito. Quanto ao cargo de vereador, serão 31.122 pessoas disputando 3.905 vagas, de acordo com estatísticas do TSE. Nas Eleições Municipais de 2020, em comparação, foram 37.054 solicitações ao todo (10,93% a mais do que neste ano). No pleito de 2016, entretanto, foram 31.320 (6,23% a menos que em 2024).

Cargo de Prefeito

Os municípios do Paraná que receberam mais pedidos de registro de candidaturas para a eleição majoritária, ou seja, a eleição para prefeito, foram: Araucária com 10 pedidos; Curitiba também 10 pedidos; Foz do Iguaçu com 8 pedidos; Jandaia do Sul, Londrina, Mandaguari, Marialva, Matinhos e Pontal do Paraná com 7 pedidos cada.

Baixa em Medianeira

O ex-prefeito de Medianeira Ricardo Endrigo (PL) renunciou ontem (19), a candidatura à prefeito de Medianeira. A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial, divulgada nas redes sociais. Segundo a manifestação de Endrigo, a desistência se deu por “razões de foro íntimo”. O partido não informou quem será o substituto.

Condenados

Em São Miguel do Iguaçu, foram condenados oito réus denunciados pelo Ministério Público do Paraná a partir das investigações da Operação Rota Oculta, que apurou esquemas ilícitos de desvio de verbas públicas relacionados ao transporte escolar, com envolvimento de uma servidora pública municipal e um vereador. A denúncia apontou crimes como peculato, falsificação de documento público, fraude a licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Pedido de impugnação

Os pedidos de impugnação às candidaturas já começaram. Em Santa Tereza do Oeste, os advogados da coligação PSB/PL protocolaram pedido de impugnação da candidatura do ex-prefeito Amarildo Rigolin por pendências judiciais e rejeição de contas. A ação tramita na 143ª Zona Eleitoral de Cascavel. A coligação alega que Rigolin possui pendências judiciais e administrativas que configuram inelegibilidade, baseando-se na Lei da Ficha Limpa.

Diálogo na ACIC

O candidato do PL à Prefeitura de Cascavel, Renato Silva, vai abrir os encontros de diretores da Acic dos “prefeituráveis” na quarta-feira (21), pela manhã. Durante o encontro, serão formulas perguntas para o candidato. “Essa é uma oportunidade para que diretores da associação comercial conheçam mais sobre propostas dos postulantes à prefeitura, mas principalmente sobre o que pensam quanto a temas considerados indispensáveis pelo empresariado”, diz o presidente da Acic, Siro Canabarro. Marcio Pacheco (PP), Edgar Bueno (PSDB) e Liliam Porto (PT), terão encontros nos dias 28 de agosto, 4 de setembro, 11 ou 18 de setembro.