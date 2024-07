Plano Cooperativo

Governo do Paraná e Sistema Ocepar lançaram o novo ciclo do Plano Paraná Cooperativo (PRC), com previsão de faturamento de R$ 500 bilhões até 2030, e a assinatura de um protocolo de intenções entre o setor produtivo e o Estado para preservação ambiental. O sistema envolve 3,5 milhões de cooperados e 139 mil trabalhadores. “O objetivo deste novo ciclo é o desenvolvimento sustentável do cooperativismo paranaense, com 12 grandes estratégias e 28 projetos em diferentes áreas”, detalhou o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.

Bandeira Verde

A Aneel anunciou a bandeira tarifária verde para o mês de agosto. Segundo a agência, a decisão ocorreu em função de condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país, como volume de chuvas na região sul. Em junho as contas tiveram acréscimo, devido a bandeira tarifária amarela.

Bicudinho

Dos brejos do litoral paranaense, em Guaratuba, para o mundo. A operação gigantesca para salvar uma pequenina e delicada ave da extinção conquistou os jurados de dois dos principais festivais de cinema de natureza do mundo. O documentário “O Bicudinho-do-brejo”, de Gabriel Marchi, foi campeão da categoria de filme para redes sociais no Frome International Climate Film Festival, da Inglaterra, e foi selecionado em outros dois festivais do circuito europeu. A obra destaca as belezas da Mata Atlântica do Paraná e a importância da pesquisa científica para salvar espécies ameaçadas de extinção como o bicudinho-do-brejo.

Desistência

A advogada e empresária Fernanda Dallagnol (Novo), mulher do ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo), não vai disputar as eleições de outubro em Curitiba. Em comunicado, o partido revelou que Fernanda continuará envolvida nas atividades políticas e agora lidera o Novo Mulher, com planos voltados para as eleições de 2026.

Lunitti

Neste sábado (27), Beto Lunitti (PSD), atual prefeito, foi confirmado candidato à reeleição para a prefeitura de Toledo. A chapa é composta por Lunitti e Ademar Dorfschmidt (PL), que concorre ao cargo de vice-prefeito. A coligação inclui ainda o MDB, União Brasil e Podemos.

Pronasci

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) confirmou nesta segunda-feira, 29, que Foz do Iguaçu está entre as 30 cidades selecionadas pelo Ministério da Justiça no Novo PAC Seleções para receber um Centro Comunitário pela Vida (Convive) que será construído próxima à creche Professora Viviane Jara e aos residenciais Angatuba e Boicy. O investimento é de R$ 15,3 milhões.

Pronasci II

“Foz do Iguaçu é a única cidade paranaense selecionada para receber esta estrutura que terá um complexo esportivo e educacional, além de atendimento à mulher, ao jovem e ao consumidor e serviços de assistência social e médica”, disse Chico Brasileiro. “Será um centro comunitário multidisciplinar para melhorar a qualidade, promover a convivência cidadã e oferecer oportunidades, principalmente aos jovens”, completou.

Ney e Rosangela

O deputado Ney Leprevost (União) anunciou a deputada Rosângela Moro (União) como vice na chapa que disputará a prefeitura de Curitiba em outubro. O movimento fortalece o nome do senador Sérgio Moro (União) ao governo do Estado em 2026 e deve mexer no tabuleiro que já tem Alexandre Curi (PSD), Rafael Greca (PSD), Enio Verri (PT), Requião Filho (PT) e Arilson Chiorato (PT).