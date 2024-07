Pesquisas registradas

Duas novas pesquisas eleitorais sobre o cenário político de Cascavel para o pleito de 2024 foram registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O primeiro estudo, registrado sob o n° PR-00763/2024 será produzido pelo HIT Instituto de Pesquisa e Estatística, e foi encomendada pela empresa GBCOM Participações. Já o segundo, sob o n° PR-06549/2024, será realizado pelo Agili Pesquisas e Marketing e foi contratado pela CGN.

Desembargador afastado

O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou o afastamento imediato do desembargador do TJ-PR, Luís Cesar de Paula Espíndola. O afastamento ocorre após a fala do desembargador durante uma sessão de julgamento, em que Espíndola disse que “as mulheres estão loucas atrás de homens”. A OAB do Paraná também se manifestou sobre o caso e pediu o afastamento do desembargador.

Nomeado em São Paulo

O ex-deputado federal e ex-candidato a governador do Paraná, Ricardo Gomyde (MDB) foi nomeado como secretário municipal de Relações Internacionais de São Paulo, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). Nunes é candidato à reeleição. Gomyde foi secretário estadual de Esportes do Paraná e assessor especial do Ministério dos Esportes. Ele já integrou os quadros do PCdoB e do PDT.

Agenda de obras

A Concessionária EPR Litoral Pioneiro apresentou á comunidade o cronograma de obras do Lote 2 da concessão rodoviária, que inclui a BR-277 até o Porto de Paranaguá, no Litoral. Em setembro de 2023, a o Grupo EPR foi o vencedor do leilão do Lote 2 do novo pacote de concessões rodoviárias do Paraná. Situado em Curitiba, ele estende-se por 604,66 km de rodovias estaduais e federais no Estado, entre elas o trecho da BR-277 até o Porto de Paranaguá.

Obras

São previstas novas faixas adicionais ao longo dos 81 quilômetros da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, que já são duplicados, além de 23 quilômetros de ciclovias no mesmo trecho. Praticamente toda a extensão terá três pistas e acostamento nos dois sentidos da rodovia nos primeiros anos de contrato. A medida facilitará o escoamento da safra estadual, além de tornar as viagens dos turistas rumo ao Litoral mais rápidas e seguras.

Homenageados

Bombeiros, policiais civis, militares e científicos que integraram a missão paranaense de apoio ao Rio Grande do Sul foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Paraná. Durante quase dois meses, 158 bombeiros militares, 113 policiais militares, 28 policiais civis, 16 policiais científicos e cinco cães auxiliaram as forças de segurança gaúchas em resgates a pessoas e animais, além de patrulhamento policial para evitar saques em residências alagadas.

Teletrabalho

Órgãos e entidades da Administração Pública Federal terão mais 90 dias para se adequar às novas regras do Programa de Gestão e Desempenho. Instrução Normativa publicada ontem (17) altera as diretrizes do programa, que prevê, entre outras regras, a possibilidade de adoção da modalidade do teletrabalho no serviço público.

Regras

Entre as mudança estabelecida pela IN, está a exigência do cumprimento de 6 meses na modalidade presencial para servidores que se movimentarem entre órgãos e entidades da Administração Pública, antes de aderir ao teletrabalho. Além disso, servidores em modalidade de teletrabalho integral ou parcial devem necessariamente disponibilizar número de telefone atualizado, fixo ou móvel, para divulgação dentro do órgão e para o público externo.