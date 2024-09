Peso da balança

Caberá ao senador Chico Rodrigues (PSB-RR), flagrado em 2020 com R$ 30 mil nas nádegas, relatar a mensagem do Governo que indica a futura embaixadora do Brasil no Senegal. Daniella Xavier Cesar foi indicada em 20 de agosto e, no entanto, Renan Calheiros, presidente da Comissão de Relações Exteriores, não demonstra pressa em pautar a matéria, deixando o posto às moscas.

Lula da Silva tem feito série de aparições públicas ao lado da ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, que substituiu Silvio Almeida. Aonde vai, Lula faz questão de apresentar a ministra na tentativa de fazê-la conhecida. Desde que foi nomeada, a Macaé já esteve com Lula em três agendas: Uma no Palácio, uma em Belford Roxo (RJ) e uma em Alcântara (MA), ao lado de Anielle Franco, da Igualdade Racial.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem dito que o Brasil “é pró-Rússia”. Fato é que iniciativas como o acordo de cooperação em defesa do Brasil com Kiev dormitam, desde 2021, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, sem previsão de votação. É que o saldo da balança comercial Brasil-Rússia pesa. O Brasil é dependente dos fertilizantes russos, e exportamos muita carne bovina e suína para o país asiático.

Novo RG Pelo CIN Fácil, portal da Polícia Civil do Estado, os paranaenses podem fazer o agendamento para solicitação do novo modelo do Registro Geral (RG), nomeado como Nova CIN. Esse modelo segue um padrão único que acaba com a possibilidade de multiplicidade na identificação. Para aqueles que já possuem Carteira de Identidade emitida no […]

Marechal C. Rondon A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) comemora três décadas de impacto na educação e no desenvolvimento regional com uma série de eventos ao longo do mês de setembro. Na última sexta-feira (20), a programação dos 30 anos, foi realizada no campus de Marechal Cândido Rondon. A Unioeste, que teve suas […]

Embora a prioridade para Lula da Silva e Mauro Vieira seja nessa semana as agendas em Nova York e a Assembleia da ONU, uma nova crise desponta na vizinhança. Evo Morales, apeado do poder quando tentava a reeleição indefinida, promete sabotar o atual governo da Bolívia e trancar o país para derrubá-lo. Morales, com apoio do Brasil e a simpatia de Nicolás Maduro, quer tirar o ex-aliado Luís Arce.

Operação Nova Aliança, realizada por forças de segurança do Brasil e do Paraguai, deram um golpe no crime organizado na região da Tríplice Fronteira. Foram eliminadas 451 toneladas de maconha em 21 acampamentos desmantelados. O prejuízo causado aos criminosos chega aos US$ 14 milhões. O foco foi a região de Amambay, no Paraguai, fronteira com Ponta Porã, no Brasil, além, de Salto del Guairá.

O deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF) é mais um a pedir missão oficial à COP-29, em Baku, Azerbaijão, que será realizada entre 11 e 24 de novembro. O requerimento do parlamentar foi apresentado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara e aguarda deliberação.

